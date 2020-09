Sassuolo Cagliari 0-0 LIVE: intervallo (Di domenica 20 settembre 2020) Al Mapei Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Cagliari 0-0 MOVIOLA 45’+2 Occasione Simeone – Ancora un colpo di testa del Cholito, stavolta su gran cross di Faragò dalla destra, e rossoblù vicini al gol del vantaggio. 44′ Occasione Haraslin – Altro colpo di testa, stavolta di Haraslin, su grande palla di Berardi: ottima la risposta di Cragno. 43′ Occasione Simeone – Grande chance per il Cholito che con un colpo di testa, dopo uno schema su azione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Al Mapei Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 45’+2 Occasione Simeone – Ancora un colpo di testa del Cholito, stavolta su gran cross di Faragò dalla destra, e rossoblù vicini al gol del vantaggio. 44′ Occasione Haraslin – Altro colpo di testa, stavolta di Haraslin, su grande palla di Berardi: ottima la risposta di Cragno. 43′ Occasione Simeone – Grande chance per il Cholito che con un colpo di testa, dopo uno schema su azione ...

