Sampdoria, Ranieri: "Sono molto deluso" (Di domenica 20 settembre 2020) TORINO - "Sono molto deluso. Non mi aspettavo una prova così tanto pavida. La Juve in ogni contrasto è entrata con determinazione: a livello tecnico non possiamo competere, ma bisogna essere all'...

sampdoria : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? scelti da #Ranieri per la gara d'esordio #JuveSamp. #SerieATIM #FORZADORIA ???????????? - sampdoria : ?? | SPOGLIATOIO Dentro la pancia dell''Allianz Stadium' è già tutto pronto per il debutto della squadra di… - sampdoria : ?? | NUMERI DI MAGLIA Ecco come scenderanno in campo i giocatori della #Sampdoria di Claudio #Ranieri nella @SerieA… - Simosamp79 : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Ranieri a Sky: 'Devo capire se siamo quelli pre o post Covid' - lubacicce : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Ranieri a Sky: 'Devo capire se siamo quelli pre o post Covid' -