Numero civico sbagliato in raccomandata | scatta la nullità della notifica?

(Di domenica 20 settembre 2020)inla nullità? Non è certamente la prima volta che parliamo dizioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezioneda parte di un familiare, oppure con riferimento allaa persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso didi un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un...

RiboliMario : RT @SalottiMirko: Con sentita solidarietà dopo tanti attacchi ingiusti subiti dalla Ministra @AzzolinaLucia. Il mio minimo contributo al nu… - Primavera_it : RT @SalottiMirko: Con sentita solidarietà dopo tanti attacchi ingiusti subiti dalla Ministra @AzzolinaLucia. Il mio minimo contributo al nu… - rico6868 : @RobertoRedSox Annotarsi un indirizzo è troppo difficile. Che la via e il numero civico li abbiamo inventati ieri ?? - PALERMOPM : INCIDENTE - SalottiMirko : RT @SalottiMirko: Con sentita solidarietà dopo tanti attacchi ingiusti subiti dalla Ministra @AzzolinaLucia. Il mio minimo contributo al nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero civico

gonews

Al via oggi, sabato 19 settembre, fino a domani, la seconda edizione di Casale Città Aperta, iniziativa dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico per far conoscere i monumenti e i musei cittadini o ...Parcheggi selvaggi davanti alle scuole di Castelfiorentino che rendono difficili le manovre degli scuolabus. L’amministrazione comunale è stata dunque costretta a emanare un’ordinanza per vietare ‘ass ...Solitamente la battaglia elettorale per il Comune di San Giorgio a Cremano, popolosissimo centro alle porte di Napoli (45mila abitanti circa) rientra nel pacchetto di alleanze in chiave regionale. Dun ...