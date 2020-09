Modena-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Supercoppa 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming la semifinale di ritorno della Supercoppa maschile 2020 di volley. Perugia ha fatto un passo importante verso la finale vincendo la gara di andata per 3-0. Ora i Canarini devono necessariamente ottenere un successo in tre o quattro set per potersi giocare il passaggio in finale al Golden Set. L’appuntamento con la partita di ritorno è alle ore 18.00 di domenica 20 settembre. Il match sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, mentre Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Leo Shoes-Sir Safety Conadsarà visibilein tv: eccoe come seguire inla semifinale di ritorno dellamaschilediha fatto un passo importante verso la finale vincendo la gara di andata per 3-0. Ora i Canarini devono necessariamente ottenere un successo in tre o quattro set per potersi giocare il passaggio in finale al Golden Set. L’appuntamento con la partita di ritorno è alle ore 18.00 di domenica 20 settembre. Il match sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, mentre Sportface.it vi offrirà latestuale con ...

irastadilarsson : La Spezia +33 Padova +32 Firenze +28 Caserta +27 Sassari +27 Bologna +27 Bolzano +26 Treviso +26 Genova +25 Vicenza… - Umbria_N_Web : Volley. Sir Safety Conad Perugia. Domani a Modena a caccia di un biglietti per la finale - sportface2016 : #volley #Supercoppa #Superlega 2020: ecco data, orario e come vedere la semifinale di ritorno #Modena-#Perugia - zazoomblog : Volley semifinali Supercoppa 2020: Modena-Perugia data orario e tv - #Volley #semifinali #Supercoppa #2020: - PianetaVolley : New post: Perugia cerca il pass per la finale di supercoppa a Modena -