Meteo a 2 settimane: NAO-, MALTEMPO e FREDDO in avanzamento (Di domenica 20 settembre 2020) Nell’emisfero settentrionale le giornate si accorciano e le temperature inizieranno gradualmente a diminuire. La configurazione barica emisferica sta subendo profonde modifiche, orientandosi in maniera evidente verso i tipici schemi autunnali. Ad alcuni potrà sembrare strano, ma per poter capire cosa succederà in Europa dobbiamo dare un’occhiata anche a quel che sta accadendo dall’altra parte dell’Atlantico: negli USA. Attualmente siamo in presenza di un modello NAO positivo, che sta determinando condizioni di caldo record anche in molte zone dell’Europa centro settentrionale. Di contro riscontriamo la presenza di una profonda depressione sul Canada orientale, in estensione fino agli Stati Uniti orientali. Da non sottovalutare la traiettoria dell’uragano Atlantico Teddy, che sta iniziando a curvare verso nord seguendo il bordo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Nell’emisfero settentrionale le giornate si accorciano e le temperature inizieranno gradualmente a diminuire. La configurazione barica emisferica sta subendo profonde modifiche, orientandosi in maniera evidente verso i tipici schemi autunnali. Ad alcuni potrà sembrare strano, ma per poter capire cosa succederà in Europa dobbiamo dare un’occhiata anche a quel che sta accadendo dall’altra parte dell’Atlantico: negli USA. Attualmente siamo in presenza di un modello NAO positivo, che sta determinando condizioni di caldo record anche in molte zone dell’Europa centro settentrionale. Di contro riscontriamo la presenza di una profonda depressione sul Canada orientale, in estensione fino agli Stati Uniti orientali. Da non sottovalutare la traiettoria dell’uragano Atlantico Teddy, che sta iniziando a curvare verso nord seguendo il bordo ...

lacittanews : Sarà rimossa la malefica alta pressione, ora sul Nord Europa da più settimane Tale alta pressione è la responsabil… - _LaDada : Ricordo che due settimane fa, una che si occupa di meteo in tv, disse di stare tranquilli perché il caldo,estivo no… - FrancescoBddr16 : RT @psbrdx: Grande Perotti comunque, venerdì ha visto che il meteo dava sole per tutto il mese, sabato ha finto l'infortunio e ora si è fat… - psbrdx : Grande Perotti comunque, venerdì ha visto che il meteo dava sole per tutto il mese, sabato ha finto l'infortunio e… - InMeteo : NEWS: Previsioni meteo: l’estate continuerà per altre due settimane? -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settimane Meteo: fine SETTEMBRE, VORTICE di Maltempo Minaccia l'ITALIA. Ecco la PROIEZIONE AGGIORNATA iLMeteo.it METEO – Violento MALTEMPO e CROLLO delle TEMPERATURE, ecco gli STEP della ROTTURA STAGIONALE. Le PREVISIONI

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La rottura stagionale s’avrà ... disegnare la traiettoria della saccatura meridiana attesa per il prossimo fine settimana. Ma andiamo ad ...

Meteo a 2 settimane: NAO-, MALTEMPO e FREDDO in avanzamento

Nell’emisfero settentrionale le giornate si accorciano e le temperature inizieranno gradualmente a diminuire. La configurazione barica emisferica sta subendo profonde modifiche, orientandosi in ...

Tornano le PIOGGE: meteo autunnale alle porte

I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunno meteorologico, eravamo alle prese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagione autunnale ...

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La rottura stagionale s’avrà ... disegnare la traiettoria della saccatura meridiana attesa per il prossimo fine settimana. Ma andiamo ad ...Nell’emisfero settentrionale le giornate si accorciano e le temperature inizieranno gradualmente a diminuire. La configurazione barica emisferica sta subendo profonde modifiche, orientandosi in ...I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunno meteorologico, eravamo alle prese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagione autunnale ...