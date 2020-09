Messa oggi in tv domenica 20 settembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 20 settembre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 20 settembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di20. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19....

Bangkok. Ieri migliaia di persone si sono radunate a Bangkok per manifestare il proprio dissenso contro il governo del generale Prayuth Chan-ocha - al potere dal 2014 dopo aver guidato il golpe - e co ...

Eventi sportivi e arte attirano forlivesi in piazza Saffi E oggi si prosegue

Le iniziative messe in campo da ‘Lo Sport fa centro’ continuano oggi, dalle 9.30 in piazza Saffi: appuntamento per partecipare a ‘Cammina cammina la salute si avvicina’ (iscrizioni dalle 9). La cammin ...

SPILLO/ I conti della serva che mettono in crisi anche Apple

Apple è ormai un colosso mondiale la cui capitalizzazione di Borsa è a livelli altissimi. Ma ha bisogno di consumatori per vivere Fine agosto 2020: record per il listino dei titoli industriali negli U ...

