Inter, Vidal risponde a Messi: "Un onore giocare con te, ci vediamo presto" (Di domenica 20 settembre 2020) Arturo Vidal ha alimentato i sogni dei tifosi dell'Inter, i quali fremono all'idea di poter beneficiare delle prestazioni di Lionel Messi, idea proibita e probabilmente utopica del mercato nerazzurro. Il cileno, fresco di approdo proprio alla corte di Antonio Conte, ha risposto prontamente alla 'Pulce', il quale lo aveva salutato attraverso un post su Instagram: "Grazie Leo, sei un extraterrestre. Un orgoglio aver giocato con il più grande della storia e mille grazie per la tua amicizia. Ci vediamo presto". View this post on Instagram Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos ...

