zazoomblog : Il Napoli espugna il Tardini: il Parma resiste un tempo Mertens e Insigne in gol - #Napoli #espugna #Tardini:… - LuigiLiccardo6 : RT @DAZN_IT: Il Napoli espugna il Tardini ?? Mertens e Insigne firmano la vittoria degli azzurri ?? #ParmaNapoli 0-2 #DAZN - MondoNapoli : Live MN - Il Napoli espugna Parma: ottimo inizio per gli azzurri! - - DAZN_IT : Il Napoli espugna il Tardini ?? Mertens e Insigne firmano la vittoria degli azzurri ?? #ParmaNapoli 0-2 #DAZN - MomentiCalcio : Buona la prima per #Gattuso: il #Napoli espugna #Parma con gol di #Mertens e #Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli espugna

Corriere dello Sport.it

Il tabellino di Parma-Napoli 0-2 il risultato finale: reti di Mertens e Insigne nella seconda frazione di gioco, buon debutto per Osimhen. PARMA – Nel match valido per la prima giornata del campionato ...Napoli è il lunch match della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La partita si gioca dinnanzi a 1000 tifosi.Allan Marques, ex centrocampista del Napoli, è passato in forza all’Everton nell’ultima finestra di mercato per riabbracciare il suo ex allenatore Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano ha riposto sub ...