Covid:stabile numero contagi, +1.587,. Calo vittime,+15 (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - E' stabile il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente. Cala il numero dei decessi, 15 morti nell'ultimo ...

