Covid, in 24 ore 1.638 nuovi casi e 24 vittime (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 1.638 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 24 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.692. Sono stati eseguiti 103.223 tamponi, per un totale di 10.349.386 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei dimessi/guariti è di 217.716 (+909), mentre gli attuali positivi sono 43.161 (+704). Ad oggi sono 2.380 i ricoverati con sintomi, di questi 215 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 40.556 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (243), Lazio (197), Veneto (186), Campania (149) e Toscana (143). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 1.638 icontagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 24 i decessi che portano il totale dellea 35.692. Sono stati eseguiti 103.223 tamponi, per un totale di 10.349.386 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei dimessi/guariti è di 217.716 (+909), mentre gli attuali positivi sono 43.161 (+704). Ad oggi sono 2.380 i ricoverati con sintomi, di questi 215 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 40.556 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (243), Lazio (197), Veneto (186), Campania (149) e Toscana (143). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - piersileri : Un seggio elettorale, in queste ore, è uno dei luoghi pubblici più sicuri dal punto di vista sanitario. E non perch… - EP_President : Sarà l’Europa il motore della trasformazione verde e socialmente giusta? Mercoledì 23 settembre, insieme a… - blessinghazza : raga dopo quante ore si manifestano i sintomi del covid? - usuallynope : RT @Kuoroo_: La storia è andata così: girando per le classi per vedere se fosse tutto ok, ha CONSIGLIATO alle studentesse di evitare di ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ore L’Italia dei debiti al tempo del Covid: si allarga la platea ma le rate diventano più sostenibili Il Sole 24 ORE Foggia, 40enne positivo al Covid muore in Rsa: altri 10 contagiati

FOGGIA - Un paziente ricoverato nella Rsa Pia Unione Amici di Lourdes di Foggia, positivo al Covid 19, è morto nella giornata di ieri. È' quanto si apprende da fonti della Asl che specificano che il p ...

Certificati di rientro a scuola (con o senza Covid): facciamo chiarezza

Con la ripresa la scuola, tra mille difficoltà e disagi, uno dei primi problemi riscontrati, assillo di tutte le mamme, riguarda la paura di essere chiamati dalla scuola perché il proprio figlio non s ...

I 5&9 MTB alla “Napoli Obliqua”

Non hanno dimenticato di rispettare le norme anti-Covid, ma non hanno frenato il loro entusiasmo nel continuare a far parlare la loro passione. Ecco che, in sella alle loro due ruote, i ragazzi del 5& ...

FOGGIA - Un paziente ricoverato nella Rsa Pia Unione Amici di Lourdes di Foggia, positivo al Covid 19, è morto nella giornata di ieri. È' quanto si apprende da fonti della Asl che specificano che il p ...Con la ripresa la scuola, tra mille difficoltà e disagi, uno dei primi problemi riscontrati, assillo di tutte le mamme, riguarda la paura di essere chiamati dalla scuola perché il proprio figlio non s ...Non hanno dimenticato di rispettare le norme anti-Covid, ma non hanno frenato il loro entusiasmo nel continuare a far parlare la loro passione. Ecco che, in sella alle loro due ruote, i ragazzi del 5& ...