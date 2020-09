Basket, Olimpia Milano: la Supercoppa è biancorossa (Di domenica 20 settembre 2020) Bologna, 20 settembre 2020 - Il primo scalino di una stagione lunghissima e complicata gli uomini in biancorosso lo hanno superato. E' arrivata l a quarta Supercoppa della storia in casa Olimpia ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 settembre 2020) Bologna, 20 settembre 2020 - Il primo scalino di una stagione lunghissima e complicata gli uomini in biancorosso lo hanno superato. E' arrivata l a quartadella storia in casa...

radio_milano : RT @qn_giorno: Basket, Olimpia #Milano: la Supercoppa è biancorossa - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Basket: Supercoppa Italiana all’#OlimpiaMilano, battuta la Virtus Bologna in finale. #SportMediaset - LegaBasketA : RT @Italbasket: Niente di meglio di un grande classico per iniziare una stagione come questa! Il primo Trofeo va all'Olimpia (75-68) ma la… - Italbasket : Niente di meglio di un grande classico per iniziare una stagione come questa! Il primo Trofeo va all'Olimpia (75-68… - Italia_Notizie : Supercoppa basket, l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna: 4° titolo -