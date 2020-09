Abhigya Anand | la sua ultima previsione | “Nuova catastrofe nel 2021”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 20 settembre 2020)è solo un ragazzino di 14 anni, ma nonostante la giovanissima età è già diplomato in microbiologia ayurvedica.è il 14enne che aveva previsto il coronavirus. Adesso, il ragazzino ha fatto una nuova terribileriguardante unache l’umanità dovrà affrontare tra marzo e dicembre 2021. Ricordiamo come, nonostante la giovanissima età,vanti già un diploma post-laurea in microbiologia ayurvedica.è un astrologo famoso a livello mondiale. In numerosi fanno affidamento lui e alle sue predizioni. Prima dell’avvento della pandemia da Covid-19, il ragazzo predisse l’avvento di un terribile ...