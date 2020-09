Verona Roma, i convocati di Juric: out Benassi, Lazovic e Favilli (Di sabato 19 settembre 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma: out Benassi e Lazovic Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Out per infortunio Magnani, Lazovic, Dawidowicz (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) e Benassi (affaticamento). Indisponibile anche Favilli. 1 Silvestri3 Dimarco4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barak9 Stępiński10 Di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ivanha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro la: outIvanha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro la. Out per infortunio Magnani,, Dawidowicz (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) e(affaticamento). Indisponibile anche. 1 Silvestri3 Dimarco4 Veloso5 Faraoni6 Lovato7 Barak9 Stępiński10 Di ...

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - capuanogio : Se #Milik e il #Napoli dovessero concludere la loro trattativa per l’uscita del polacco in mattinata, possibile che… - marcoconterio : ?? Procede #Milik alla #Roma: domani la firma del rinnovo col #Napoli poi la cessione: verso la risoluzione le pende… - HellasLive : #VeronaRoma, la probabile formazione dei gialloblù di Juric - HellasLive : #VeronaRoma, #Juric #squalificato. Gli #indisponibili in casa #gialloblù -