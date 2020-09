Rt: Puglia 1,13 Indice di trasmissibilità corona virus (Di sabato 19 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.13 (sette giorni fa era 1.21) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Calabria (1.07), Provincia autonoma di Trento (1.59), Sicilia (1.08), Liguria (1.32) e Friuli Venezia Giulia (1.11). «Sono stati riportati complessivamente 2.397 focolai attivi di cui 698 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati)-comunicano il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità-, entrambi in aumento per la settima settimana ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’di trasmissibilità delin, che tocca quota 1.13 (sette giorni fa era 1.21) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Calabria (1.07), Provincia autonoma di Trento (1.59), Sicilia (1.08), Liguria (1.32) e Friuli Venezia Giulia (1.11). «Sono stati riportati complessivamente 2.397 focolai attivi di cui 698 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati)-comunicano il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità-, entrambi in aumento per la settima settimana ...

Attualmente positivi oltre quota 2.000 e un decesso in Puglia. E circa un quarto dei Covid positivi sarebbero nella sola città di Bari, stando alle informazioni diffuse dal sindaco Antonio Decaro nel ...

Autorizzare subito in area infetta da Xylella fastidiosa gli impianti di mandorlo e ciliegio dolce per garantire la necessaria diversificazione colturale e non condannare il Salento a una monocoltura, ...

In Sardegna l'indice Rt scende a 0,88, dopo il picco fatto registrare nella prima settimana di settembre, quando l'indice di trasmissibilità del contagio da coronavirus era salito ben oltre la soglia ...

