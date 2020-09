Roma. Centro Lucrezia Romana, le attività ripartono: accordo con comitato di quartiere (Di sabato 19 settembre 2020) Riprende vita il Centro polifunzionale “Lucrezia Romana” al civico 62 dell’omonima via. Il Municipio ha sottoscritto un accordo con il comitato di quartiere Villaggio Appio, nel quale si descrivono le future attività del Centro. Il comitato di quartiere presidierà i locali e assisterà i cittadini che, autorizzati dal Municipio, ne faranno uso per iniziative (sempre e comunque senza scopo di lucro). Il Municipio mantiere la gestione diretta e concede di volta in volta, a rotazione, gli spazi. In particolare: oltre alla promozione di eventi da parte di Roma VII, gli spazi esterni del Centro sono a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle 10 alle 20. ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 settembre 2020) Riprende vita ilpolifunzionale “na” al civico 62 dell’omonima via. Il Municipio ha sottoscritto uncon ildiVillaggio Appio, nel quale si descrivono le future attività del. Ildipresidierà i locali e assisterà i cittadini che, autorizzati dal Municipio, ne faranno uso per iniziative (sempre e comunque senza scopo di lucro). Il Municipio mantiere la gestione diretta e concede di volta in volta, a rotazione, gli spazi. In particolare: oltre alla promozione di eventi da parte diVII, gli spazi esterni delsono a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle 10 alle 20. ...

AMorelliMilano : #Roma, in pieno centro è sorta una nuova favela, con tutti i rischi connessi. #Raggi e #Lamorgese? come sempre non… - virginiaraggi : La sfida di questo tempo è la resilienza. Necessario reinvestire, rigenerare e ripartire per una città sempre più v… - virginiaraggi : Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree della movida. Nel w… - ilRomanistaweb : #Cristante: 'Io difensore? Preferisco giocare più avanti. I Friedkin già molto presenti' Il centrocampista dopo lo… - JantasOO : RT @immobiliarebari: I Friedkin cercano casa, i nuovi proprietari della Roma vogliono vivere in centro -