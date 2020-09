Pirlo: “Stiamo aspettando l’attaccante, ma non abbiamo fretta” (Di sabato 19 settembre 2020) Dall’Allianz Stadium, Andrea Pirlo ha presentato la prima sfida di campionato contro la Sampdoria: “Ho tanti giocatori a disposizione per domani, Dybala sta recuperando ma starà ancora un po’ fuori. Domani valuteremo chi giocherà a sinistra al posto di Alex Sandro”. Sul centravanti: “Stiamo aspettando l’attaccante, ma il mercato è lungo, siamo sereni ma in futuro speriamo arrivi il numero 9. Sarà difficile che possa essere Suarez i tempi tecnici per il passaporto sono lunghi”. Su Khedira: “Non si è ancora allenato, quando rientrerà vedremo il da farsi sulla sua situazione”. Il parere sulla squadra: “Non ho dubbi sui miei giocatori, ma tante certezze, sono alla Juve e alleno una squadra di campioni, ma ora iniziano le partite vere. I nuovi sono tutti a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Dall’Allianz Stadium, Andreaha presentato la prima sfida di campionato contro la Sampdoria: “Ho tanti giocatori a disposizione per domani, Dybala sta recuperando ma starà ancora un po’ fuori. Domani valuteremo chi giocherà a sinistra al posto di Alex Sandro”. Sul centravanti: “Stiamol’attaccante, ma il mercato è lungo, siamo sereni ma in futuro speriamo arrivi il numero 9. Sarà difficile che possa essere Suarez i tempi tecnici per il passaporto sono lunghi”. Su Khedira: “Non si è ancora allenato, quando rientrerà vedremo il da farsi sulla sua situazione”. Il parere sulla squadra: “Non ho dubbi sui miei giocatori, ma tante certezze, sono alla Juve e alleno una squadra di campioni, ma ora iniziano le partite vere. I nuovi sono tutti a ...

