Pellezzano | continua la mostra di Ugo Marano | stasera evento jazz

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –presso il complesso dello Spirito Santo ala“Cinque artisti per Ugo“. L’esposizione, promossa da Scabec Campania e che andrà avanti fino al 11 ottobre, ha già registrato circa 400 visite e ieri anche quella speciale del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, accompagnato dal primo cittadino di, Francesco Morra, ha voluto vedere la. Sono 30 opere del maestro, in esposizione anche dei disegni inediti, ma anche alcune creazioni realizzati da giovani talenti già noti in ambito internazionale che si sono lasciati inspirare dal genio e dal percorso artistico tracciato da, nato ...

Venerdì 11 settembre, alle 18,30, presso il complesso monumentale dello Spirito Santo di Pellezzano (SA), sarà inaugurata la mostra "La casa dell'angelo - 5 artisti per Ugo Marano", programmata e fina ...Prosegue l'impegno di Scabec S.p. A. per la valorizzazione dei tesori culturali della Campania attraverso una serie di iniziative che sono a supporto di Comuni e di realtà associative di tutto il terr ...