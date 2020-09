Patch occhi fai-da-te contro borse e occhiaie | efficaci ed economici

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 settembre 2020) Sapete quanti benefici potete ottenere se curate la zona perioculare con igiusti? Infiniti! Ma di cosa stiamo parlando? Si tratta di maschere specifiche, dalla classica forma a mezza luna da applicare proprio suaie per decongestionare. Sono, in genere, costituite da pezze di tessuto imbevute di principi attivia contrastare l’invecchiamento e il gonfiore: attenuano le zampe di gallina, riattivano il micro-circolo, sono un vero toccasana per ottenere un aspetto fresco e riposato in un lampo! In commercio ne esistono di svariati tipi, non propriamente! Allora perché non realizzarli con il fai da te? Curiose? Iniziamo!fai-da-teaie Il ...