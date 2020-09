Montagna: cercatore di funghi morto nell’Alessandrino (Di sabato 19 settembre 2020) Un pensionato 75enne di Genova è stato ritrovato senza vita nella tarda serata di ieri nei boschi del territorio di Mornese, al confine tra la provincia di Alessandria e la Liguria, dove si era recato in cerca di funghi. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri – impegnati nelle ricerche con i vigili del fuoco di Alessandria e Ovada – a causare la morte sarebbe stata una caduta dovuta forse a un malore. A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa.L'articolo Montagna: cercatore di funghi morto nell’Alessandrino Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Un pensionato 75enne di Genova è stato ritrovato senza vita nella tarda serata di ieri nei boschi del territorio di Mornese, al confine tra la provincia di Alessandria e la Liguria, dove si era recato in cerca di. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri – impegnati nelle ricerche con i vigili del fuoco di Alessandria e Ovada – a causare la morte sarebbe stata una caduta dovuta forse a un malore. A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa.L'articolodinell’Alessandrino Meteo Web.

