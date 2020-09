Milan, riapre San Siro: via libera dalla Regione (Di sabato 19 settembre 2020) San Siro, così come il resto degli impianti sportivi, si avvia ad una riapertura graduale: l'ordinanza, come si legge su gazzetta.it, valida fino al 15 ottobre , permette un ingresso di 1.000 tifosi . Leggi su milanlive (Di sabato 19 settembre 2020) San, così come il resto degli impianti sportivi, si avvia ad una riapertura graduale: l'ordinanza, come si legge su gazzetta.it, valida fino al 15 ottobre , permette un ingresso di 1.000 tifosi .

Via libera alle partite anche in Lombardia. Lo ha messo nero su bianco la squadra del governatore lombardo Attilio Fontana attraverso una ordinanza regionale pubblicata nel pomeriggio di sabato 19 set ...

Milan, riapre San Siro: via libera dalla Regione

E’ arrivata l’ordinanza di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardi, per la riapertura degli impianti sportivi fino ad un massimo di mille persone Dopo l’Emilia Romagna e il Veneto anche la ...

Il Meazza riapre: mille tifosi per Inter-Pisa

L’ultima volta con il pubblico è datata 19 febbraio 2019, la sera prima che all’ospedale di Codogno venisse intercettato il primo caso di paziente contagiato dal Covid: in campo Atalanta e Valencia pe ...

