Mascherine, altro scivolone di Zingaretti. Le ha comprate da una ditta in mano ai clan (Di sabato 19 settembre 2020) Nicola Zingaretti ne combina un'altra. Anche questa volta il segretario Pd e Governatore del Lazio è scivolato sulle Mascherine. Come scrive Domani, gli acquisti di Mascherine della Regione Lazio sono sotto inchiesta. Ma andiamo con ordine. I funzionari di Zingaretti hanno fatto un contratto da 27 milioni con una ditta di Taranto. Ma gli investigatori antimafia mettono in guardia sul tipo di accordo che è stato concluso e spiegano che "tra i soci della ditta ci sono personaggi legati alla camorra e a cosa nostra".

