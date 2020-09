L’incubo Covid sul voto, gli scrutatori “scappano” dai seggi: boom di rinunce in Puglia e Liguria (Di sabato 19 settembre 2020) L’incubo Covid-19 rischia di complicare non poco il voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Nelle ultime ore si segnala un elevato numero di rinunce da parte di scrutatori e presidenti di seggio, che temono il contagio. Le prefetture sono al lavoro per sopperire alle assenze attingendo agli elenchi delle “riserve” oppure affidandosi ai volontari della Protezione civile. Ma si temono lunghe code ai seggi e rallentamenti nelle operazioni di spoglio delle schede elettorali. Domenica e lunedì, come noto, l’Italia è chiamata alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si vota anche per sette elezioni regionali e per le amministrative in oltre mille Comuni. Il protocollo anti-Covid prevede accessi ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) L’incubo-19 rischia di complicare non poco ildi domenica 20 e lunedì 21 settembre. Nelle ultime ore si segnala un elevato numero dida parte die presidenti dio, che temono il contagio. Le prefetture sono al lavoro per sopperire alle assenze attingendo agli elenchi delle “riserve” oppure affidandosi ai volontari della Protezione civile. Ma si temono lunghe code aie rallentamenti nelle operazioni di spoglio delle schede elettorali. Domenica e lunedì, come noto, l’Italia è chiamata alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si vota anche per sette elezioni regionali e per le amministrative in oltre mille Comuni. Il protocollo anti-prevede accessi ...

Italia_Notizie : La Juve in cerca della “Decima”, l’Inter per interrompere l’egemonia bianconera: Serie A al via, tra un mercato fia… - Noovyis : (La Juve in cerca della “Decima”, l’Inter per interrompere l’egemonia bianconera: Serie A al via, tra un mercato fi… - fattoquotidiano : La Juve in cerca della “Decima”, l’Inter per interrompere l’egemonia bianconera: Serie A al via, tra un mercato fia… - Pieto53620987 : Tutto sommato, nonostante l'incubo COVID!! HO TRASCORSO' UNA BELLA ESTATE' - MariaArrigo1 : Secondo caso di Covid-19 a Termini Imerese.... L'incubo è tornato! ?? #coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : L’incubo Covid «L’epilessia di mia figlia e i suoi farmaci salvavita esauriti» Corriere della Sera