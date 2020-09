Le uova ripiene | piatto per tutte le stagioni

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 settembre 2020) Le, anche note comealla diavola ealla russa, sono un antipasto diffuso a livello mondiale. Un deliziosodavvero facile da preparare e perfetto come antipasto, per l'aperitivo, per un buffet o per un picnic. Insomma, perfette perleperché si possono gustare sia calde che fredde. Per quanto riguarda gli ingredienti, c'è solo l'imbarazzo della scelta:con tonno, maionese, riso, acciughe, salmone, salsa rosa, guacamole e bacon, funghi e via dicendo. Noi, invice, vi presentiamo lealla piemontese.Ingredienti4100 gr di olive 50 gr di tonno 20 gr di capperi 2 acciughe salate 1 ciuffo di prezzemolo 1 ...