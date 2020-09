Kean Juventus | contatti con Raiola e l’Everton | c’è l’accordo col calciatore

(Di sabato 19 settembre 2020)– Minoè stato alla Continassa per parlare con i dirigenti delladi Pellegrini e di Bernardeschi. Ma èil vero fulcro del discorso tra le parti. La trattativa può quindi entrare nel vivo perché i bianconeri hanno urgente bisogno di un centravanti di scorta. Proprio ieri c’è stato un nuovo incontro trae la dirigenza bianconera alla Continassa., a caccia di un accordo con l’Everton Si muove qualcosa dunque sul fronte Moise. La dirigenza del club campione d’Italia, come riporta ‘Goal.com’, è in pressing per l’attaccante classe 2000 e nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Kean Juventus

Edin Dzeko non sarà l'unico arrivo in attacco per la Juventus: i bianconeri sono in pressing per il ritorno dall' Everton di Moise Kean. Nella giornata di venerdì i dirigenti della Vecchia Signora han ...Incontro tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola: sul tavolo Kean, Bernardeschi e Luca Pellegrini. Ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it La Juventus, in attesa della fumata bianca de ...Tutto fatto? No, non ancora. Anzi, i tempi potrebbero allungarsi e l'impazienza di molti protagonisti della vicenda crescere, in primis quella di Pirlo. Perché? Perché il passaggio di Milik alla Roma ...