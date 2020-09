Juventus | riapre lo Stadium in vista della Sampdoria | mille gli invitati

(Di sabato 19 settembre 2020) Dopo i rumorsstampa, nelle ultime ore è arrivato il comunicatoche comunica la presenza di 1000 “tifosi” ingara contro la. Questa la nota del club bianconero: “Sarà una serata importante e speciale, quella di domani. Non solo perché sarà l’inizio di una nuova stagione per la, proprio contro la Samp contro cui, poche settimane fa, i bianconeri hanno portato a casa i tre punti che significavano Scudetto. Sarà importante perché, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19, all’Allianzsarà presente, seppur in misura molto limitata, il pubblico. E’ importante ...

L’Allianz Stadium riapre le porte ai tifosi in occasione della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria: il comunicato La Juventus riapre le porte dell’Allianz Stadium in occasione del match di d ...TORINO - L'Allianz Stadium può riaprire le proprie porte ai tifosi per Juventus-Sampdoria, in programma domani sera. Lo comunica il presidente della Regione, Alberto Cirio, che nelle prossime ore firm ...A togliere ogni dubbio ci ha pensato direttamente il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, alla vigilia della partita d’esordio in campionato contro la Sampdoria. Alla vigilia dell’esordio in campiona ...