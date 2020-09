Genoa, il gruppo della Gradinata Nord seguirà la gara col Crotone in Piazza Alimonda (Di sabato 19 settembre 2020) Il Genoa, impegnato domani alle 15 al Ferraris contro il Crotone, si prepara a dare inizio alla nuova stagione e Via Armenia 5R, gruppo della Curva Nord, ha invitato tutti i tifosi del Grifone a riunirsi in Piazza Alimonda per seguire insieme la prima gara di campionato e ribadire la dura contestazione a Preziosi. Di seguito il comunicato relativo alla sfida contro il Crotone: “Si ricomincia senza gli amici, senza la Gradinata Nord, senza le bandiere, senza l’odore acre dei fumogeni, senza l’odore di fumo e birra e, soprattutto, senza il Genoa. Quella maglia, quei colori che, ormai non vediamo da così tanto tempo che andando a dormire speriamo di sognare per ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Il, impegnato domani alle 15 al Ferraris contro il, si prepara a dare inizio alla nuova stagione e Via Armenia 5R,Curva, ha invitato tutti i tifosi del Grifone a riunirsi inper seguire insieme la primadi campionato e ribadire la dura contestazione a Preziosi. Di seguito il comunicato relativo alla sfida contro il: “Si ricomincia senza gli amici, senza la, senza le bandiere, senza l’odore acre dei fumogeni, senza l’odore di fumo e birra e, soprattutto, senza il. Quella maglia, quei colori che, ormai non vediamo da così tanto tempo che andando a dormire speriamo di sognare per ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa gruppo Genoa, il gruppo della Gradinata Nord seguirà la gara col Crotone in Piazza Alimonda Sportface.it Genoa, Maran: ''Abbiamo tracciato strada per non soffrire più''

GENOVA - "Dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è stato, abbiamo l'opportunità di tracciare una strada per non soffrire più e salvarci divertendoci". E' questo l'obiettivo di Rolando Maran, pronto ...

Via Armenia 5R: «Si ricomincia…finalmente?»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Torna la serie A: il Genoa giocherà dopodomani alle 15 al Ferraris e Via Armenia 5R accoglie tutti i tifosi genoani in Piazza Alimonda. I ...

