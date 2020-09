Emirates | nuove offerte per gli studenti | con sconti in Economy e Business Class

(Di sabato 19 settembre 2020)perinannuncia una nuova offerta dedicata agli, i quali potranno usufruire – durante tutto l’anno – dispeciali sulle tariffe in, di un bagaglio aggiuntivo (oltre alla franchigia standard messa a disposizione da), e di un cambio data gratuito della prenotazione fino a 7 giorni prima della partenza. A poter usufruire di questa offerta speciale, saranno anche i loro familiari e compagni di studio, purché siano in compagnia dello studente in almeno una parte del viaggio. Sono milioni gli ...

infoitscienza : Huawei AppGallery: Emirates si arricchisce di nuove funzioni esclusive - infoitscienza : Emirates arricchisce di nuove funzioni la propria app mobile disponibile nell'AppGallery di Huawei - DarioConti1984 : Huawei AppGallery: Emirates si arricchisce di nuove funzioni esclusive - MD80it : Emirates arricchisce di nuove funzioni la propria app mobile disponibile nell’AppGallery di Huawei - GizChinait : #HUAWEI AppGallery: Emirates si arricchisce di nuove funzioni esclusive -

Ultime Notizie dalla rete : Emirates nuove

TPI

Emirates annuncia una nuova offerta dedicata agli studenti, i quali potranno usufruire – durante tutto l’anno – di sconti speciali sulle tariffe in Economy e Business Class, di un bagaglio aggiuntivo ...Emirates annuncia una nuova offerta dedicata agli studenti, grazie alla quale potranno non solo far visita ai propri familiari con maggiore frequenza, ma anche esplorare nuove e fantastiche mete in tu ...Emirates ha annunciato il ritorno nei cieli russi dell’Airbus 380, che riprenderà le operazioni su Mosca (aeroporto Domodedovo DME). Emirates aveva ripreso a volare verso la capitale russa già la scor ...