Djokovic batte Koepfer e vola in semifinale | lo aspetta Ruud

Novak Djokovic si qualifica per le semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso sulla terra battuta del Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set, 6-3 4-6 6-3, il

Novak Djokovic si qualifica per le semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso sulla terra battuta del Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set, 6-3 4-6 6-3, il qual ...

Tennis, Internazionali di Roma: Djokovic in semifinale, battuto Koepfer

Novak Djokovic si qualifica in semifinale agli Open Bnl d'Italia vincendo in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in due ore e 11 minuti. In semifinale il serbo affronterà il norvegese Casper Ruu ...

Berrettini, sfuma il sogno Internazionali: Ruud lo beffa al tie-break del terzo set

Sfuma nei quarti il sogno di Matteo Berrettini. Il tennista romano manca la semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia davvero per un soffio. A festeggiare è Casper Ruud, numero 34 del mondo, alla pr ...

