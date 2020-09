Calcio: arbitri; Nicchi,Centro Var progetto di grande valore (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 19 SET - "Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi, avendo realizzato, grazie alla tecnologia, tutto quello che la Figc ci ha chiesto: l'avvento della Var e l'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 19 SET - "Abbiamo dimostrato di saper lavorare per programmi e obiettivi, avendo realizzato, grazie alla tecnologia, tutto quello che la Figc ci ha chiesto: l'avvento della Var e l'...

Sport_Mediaset : Arbitri, #Rizzoli detta la linea: 'Meno rigori leggeri, i difensori non sono pinguini'. 'Non si annulleranno più go… - AIA_it : Gravina: 'Voi arbitri rappresentate un elemento di riferimento per una nuova ripartenza. Potete darci un contributo… - sportface2016 : #SerieA, #Gravina elogia gli arbitri italiani - _Net_Insurance : 'Voi arbitri rappresentate un elemento di riferimento per una nuova ripartenza. Potete darci un contributo per port… - alexcobra11 : Vado a confermare che gli arbitri in Giappone hanno dei problemi, il tocco di mano di Leo Silva andava punito col c… -