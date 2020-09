Alessandra Amoroso, il cambio look è radicale ma piace a tutti: “La vera te” (Di sabato 19 settembre 2020) Periodo d’oro per Alessandra Amoroso, che è stata consacrata vera regina dell’estate. La canzone Karaoke della cantante e i Boomdabash ha dominato le classifiche e che per due mesi è anche stato il singolo più trasmesso dalle radio italiane, stando ai numeri ufficiali di EarOne. Non solo. Durante la serata RTL 102.5 Power Hits Estate che si è svola da poco all’Arena di Verona e con cui da qualche anno si chiude ufficialmente la stagione dedicata alle hit estive, Karaoke è stato decretato il tormentone dell’anno. L’annuncio è stato dato durante l’appuntamento con l’evento di Rtl che ha portato ancora una volta sul palco dell’Arena artisti e canzoni che abbiamo ascoltato in questi mesi, in radio quanto in tv. E Karaoke è stato il singolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Periodo d’oro per, che è stata consacrataregina dell’estate. La canzone Karaoke della cantante e i Boomdabash ha dominato le classifiche e che per due mesi è anche stato il singolo più trasmesso dalle radio italiane, stando ai numeri ufficiali di EarOne. Non solo. Durante la serata RTL 102.5 Power Hits Estate che si è svola da poco all’Arena di Verona e con cui da qualche anno si chiude ufficialmente la stagione dedicata alle hit estive, Karaoke è stato decretato il tormentone dell’anno. L’annuncio è stato dato durante l’appuntamento con l’evento di Rtl che ha portato ancora una volta sul palco dell’Arena artisti e canzoni che abbiamo ascoltato in questi mesi, in radio quanto in tv. E Karaoke è stato il singolo ...

RadioItalia : Ogni volta che cambia look, Alessandra Amoroso diventa sempre più bella! @AmorosoOF - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alessandra Amoroso - Urlo E Non Mi Senti - RADIOEFFEITALIA : Alessandra Amoroso - Fidati Ancora di Me - radiosiciliarse : Alessandra Amoroso - E' Vero Che Vuoi Restare - BACKTOL1FE : io vado nel fandom di alessandra amoroso ma vi prego -