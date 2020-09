Addio a Ruth Bader Ginsburg | si apre la sfida per la Corte Suprema

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Sembrava immortale, anche e soprattutto a lei stessa. Aveva superato operazioni per cancro ai polmoni, radiazioni per un tumore al pancreas, tutto nel corso degli ultimi due anni. Prima, nel 2009, l’ operazione per il cancro al pancreas allo stadio iniziale e dieci anni prima per un tumore al colon. Ma alla fine il ‘generale C’ ha avuto la meglio sulla giudice della: ‘The Notorious R.B.G’, come era chiamata dai fan che la identificavano con una icona rap, è morta a 87 anni.La seconda donna alladopo Sandra Day O’Connor, protagonista del documentario candidato agli Oscar nel 2018 “RBG” di Betsey West e Julie Cohen, era la decana dell’ala liberal della ...