Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 09 | 45

(Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA VIA TUSCOLANA SU VIA OSTIENSE SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONESITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEMPRE SU VIA CASSIA CODE ATRATTI TRA SUTRI E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI A POMEZIA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIADEI CASTELLINI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO SU VIA PONTINA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO SI SONO E’ RESO NECESSARO ISTITUIRE IL RESTRINGIMENTO ...