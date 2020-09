Test medicina, caos codici e irregolarità: rischio prove nulle in 2 università su 3 (Di venerdì 18 settembre 2020) Riccardo denuncia plichi aperti e falso sorteggio alla Statale di Milano (VideoTestimonianza); Maria segnala auricolare-spia durante la prova alla Federico II di Napoli (VideoTestimonianza); Lara dall'Università di Reggio Calabria comunica l'uso massivo di smartphone in aula. Sono solo alcune delle centinaia di segnalazioni di irregolarità durante le prove dei Test di medicina in tutta Italia raccolte dallo sportello Numero Chiuso gratuito di Consulcesi. «Quest'anno, sono tante e tali le irregolarità rilevate ai Test di medicina che il rischio è di avere molte prove nulle e far saltare l'intero sistema di selezione. – dichiara Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Riccardo denuncia plichi aperti e falso sorteggio alla Statale di Milano (Videoimonianza); Maria segnala auricolare-spia durante la prova alla Federico II di Napoli (Videoimonianza); Lara dall'Università di Reggio Calabria comunica l'uso massivo di smartphone in aula. Sono solo alcune delle centinaia di segnalazioni di irregolarità durante ledeidiin tutta Italia raccolte dallo sportello Numero Chiuso gratuito di Consulcesi. «Quest'anno, sono tante e tali le irregolarità rilevate aidiche ilè di avere moltee far saltare l'intero sistema di selezione. – dichiara Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi ...

fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - therealreessa : Due test di medicina, altri test per accedere all'università, esami in lingua per le certificazioni con commissioni… - need5SOSsmile : E anche quest'anno, si riprova il test di medicina l'anno prossimo!!! - infoitsalute : Test di Medicina, idoneo il 68% dei candidati: a Catania 6 tra i primi 100 - platanix1 : ..dunque, se ho capito bene, i bambini con più di 37,5 non sono ammessi a scuola, ma da 40 in su possono accedere d… -