Tale e Quale Show 2020 streaming e diretta tv | dove vedere il programma live

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dal 18 settembresu Rai 1 (in prima serata, ore 21,25) va in onda, ildi Carlo Conti giunto alla decima edizione che vedrà 10 artisti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli una giuria d’eccezione composta da grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Masarà possibileintv e? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ildi Carlo Conti va in onda da venerdì 18 settembretutti i venerdì sera in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o ...