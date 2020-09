Tale e Quale Show 2020: cast (Di venerdì 18 settembre 2020) Stasera, 18 settembre 2020 su Rai1 partirà la decima edizione di Tale e Quale Show, il fortunato programma condotto da Carlo Conti che vede un gruppo di personaggi famosi interpretare alcune celebrità dello spettacolo con brani notissimi al pubblico, vestiti e truccati esattamente come loro. La formula del programma, sebbene i problemi degli ultimi mesi dovuta al coronavirus, resterà pressoché invariata: i 10 vip in gara si esibiranno in ogni puntata e saranno giudicati dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Inoltre gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega preferito della serata. Si formerà così una classifica provvisoria che porterà, a fine edizione, ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Stasera, 18 settembresu Rai1 partirà la decima edizione di, il fortunato programma condotto da Carlo Conti che vede un gruppo di personaggi famosi interpretare alcune celebrità dello spettacolo con brani notissimi al pubblico, vestiti e truccati esattamente come loro. La formula del programma, sebbene i problemi degli ultimi mesi dovuta al coronavirus, resterà pressoché invariata: i 10 vip in gara si esibiranno in ogni puntata e saranno giudicati dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Inoltre gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega preferito della serata. Si formerà così una classifica provvisoria che porterà, a fine edizione, ...

