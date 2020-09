‘Tale e Quale show 10’ | prima puntata | trionfa l’ex ‘amiciano’ Virginio in versione Justin Timberlake Secondo posto per Pago che riceve un particolare incoraggiamento da Carlo Conti

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 settembre 2020) È statore in questadella decima edizione di Tale e: il vincitore della decima edizione di Amici di Maria De Filippi ha conquistato la giuria composta da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello e il pubblico, con una convincente imitazione di, sulle note del suo successo Can’t Stop The Feeling. A classificarsi al, invece, è statoche si è cimentato nell’interpretazione di Viceversa: dopo essere stato protagonista del gossip e dei reality, lo scorso anno –c’è stato Temptation Island Vip in coppia con la ormai ex ...