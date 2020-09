Salvini: "Al referendum voto sì, non sono un Renzi qualunque" (Di venerdì 18 settembre 2020) «Abbiamo mantenuto le nostre promesse. Abbiamo votato quattro volte il taglio dei parlamentari e continuerò a farlo. Non sono un Renzi qualunque che cambia idea e invito tutti ad andare a votare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg La7. «Domenica si vota per le regioni. Poi se mi chiede dell'Azzolina...». Salvini ribadisce che anche la Toscana è contendibile. Per Salvini «sarà un voto molto concreto sulla sanità, sulla tassa rifiuti. L'ideologia lascia lo spazio alla concretezza. La Regione si occupa di infrastrutture, ospedali, non c'entra nulla con il governo. Fino a due mesi fa la Toscana non era in discussione, il fatto che le piazze oggi fossero piene vuol dire che la partita ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) «Abbiamo mantenuto le nostre promesse. Abbiamo votato quattro volte il taglio dei parlamentari e continuerò a farlo. Nonunche cambia idea e invito tutti ad andare a votare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al Tg La7. «Domenica si vota per le regioni. Poi se mi chiede dell'Azzolina...».ribadisce che anche la Toscana è contendibile. Per«sarà unmolto concreto sulla sanità, sulla tassa rifiuti. L'ideologia lascia lo spazio alla concretezza. La Regione si occupa di infrastrutture, ospedali, non c'entra nulla con il governo. Fino a due mesi fa la Toscana non era in discussione, il fatto che le piazze oggi fossero piene vuol dire che la partita ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini referendum Da Zingaretti a Salvini, ecco come referendum e regionali segneranno il futuro prossimo dei leader Il Sole 24 ORE Il Capitano sente aria di cambiamento: «E non smantelleremo la sanità toscana»

Matteo Salvini modera i toni: «Il modello sanitario lombardo? Quello che c’è qui va bene, riapriremo i vecchi ospedali. Il Pd non ha mantenuto le promesse sulle infrastrutture. Altro che due velocità, ...

Puglia, i dubbi delle associazioni di sinistra. Ma prevale il Sì a Emiliano

La Puglia è pronta al voto. Domenica e lunedì sarà chiamata a scegliere il presidente della Regione e, come nel resto d’Italia, tra il sì e il no del referendum. Il finale è tutto da scrivere. Il test ...

Elezioni Regionali, la Commissione antimafia svela 13 candidati ‘impresentabili’: chi sono

In vista delle prossime elezioni regionali, la Commissione antimafia presieduta da Nicola Morra ha stilato una classifica di 13 nominativi appartenenti ad altrettanti candidati cosiddetti ‘impresentab ...

