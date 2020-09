Roma | la vicepreside | niente minigonne a scuola | altrimenti ai prof cade l’occhio Protesta delle studentesse

(Di venerdì 18 settembre 2020)alle: no alle minigonna aaiessoril’occhio. Tutte le ragazze si presentano acon le gambe scoperte. Latorna alla ribalta e questa volta per motivi diversi dall’emergenza coronavirus. A fare notizia è l’appello di unadi un istitutono che ha invitato le ragazze a non indossare la minigonna aaiessoril’occhio. E la richiesta della dirigente ha scatenato la reazioneche si sono presentate acon le gambe ...

repubblica : Roma, la vicepreside: 'Niente minigonne a scuola, sennò ai prof gli cade l'occhio'. E le studentesse scoprono le ga… - Satryland59 : RT @eziomauro: Roma, la vicepreside: 'Niente minigonne a scuola, sennò ai prof gli cade l'occhio'. E le studentess… - FranRiccardiMed : Roma, la vicepreside: 'Niente minigonne a scuola, sennò ai prof gli cade l'occhio'. E le studentess…… - aimedodreinau : RT @repubblica: Roma, la vicepreside: 'Niente minigonne a scuola, sennò ai prof gli cade l'occhio'. E le studentesse scoprono le gambe http… - rep_roma : Roma, la vicepreside: 'Niente minigonne a scuola, sennò ai prof gli cade l'occhio'. E le studentesse scoprono le ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vicepreside

Blitz quotidiano

Il quarto giorno di scuola in cattedra salgono le alunne. Tutte in gonna. Succede al liceo classico e scientifico Socrate, a Garbatella, dove il Covid agli studenti non ha tolto solo i banchi, ma anch ...Ieri per 5,6 milioni di studenti è suonata la prima campanella. Tra mascherine, banchi monoposto in ritardo e difficoltà su distanziamento e ingressi contingentati, c'è ancora molto da fare. Abbiamo r ...Ventimiglia. Scuola Cavour e non solo. Nella città di confine, taglio del nastro per il plesso del centro storico a parte, le scuole di ogni ordine e grado hanno riaperto le porte agli studenti. Il pr ...