Righini-Sofi | per ospedale Colleferro fondi e personale no cambio ASL

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Sanna e i suoi mentori del Pd alla Pisana dovrebbero dire cosa vogliono fare veramente dell’di: almeno i quattro reparti principali (quelli cioè che garantiscono le cure essenziali all’utenza cittadina) hanno intenzione di lasciarli o no?” Così in un comunicato Giancarlo, consigliere regionale di Fdi alla Regione Lazio, Roccocandidato a sindaco di, Giorgio Salvitti dirigente nazionale di Fdi. “La malsana idea di spostare l’ambito di competenza da Asl Rm 5 ad Asl Rm 6 sembra più funzionale ad un ulteriore depotenziamento che ad un rilancio! È evidente che questo inutile passaggio di consegne non eliminerà di certo le inefficienze del Parodi Delfino. La ragione è un’altra, come ...