Reality a confronto: Grande Fratello Vip e Temptation Island l'esordio (Di venerdì 18 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è andato in onda il "Grande Fratello Vip" edizione numero 5. Mercoledì 16 settembre è stato trasmesso il Reality "Temptation Island". A giudicare dagli ascolti, è chiaro che l'esordio è stato vincente per il secondo programma. Cosa succede al ventennale programma Mediaset? La gente è stanca del programma? Cosa non convince gli spettatori? I vip non fanno presa sugli spettatori: ma sono veramente vip? La gente non li riconosce come tali? Andiamo con ordine e partiamo dagli ascolti della prima puntata. Grande Fratello Vip l'esordio View this post on Instagram Abbiamo ancora molto da mostrarvi… #GFVIP torna domani, in prima ...

