PS5 e la sua probabile interfaccia utente trapelata grazie ad un brevetto

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 settembre 2020) La line-up di lancio di PlayStation 5 è stata rivelata, così come le dimensioni il prezzo e la data di uscita. Tuttavia c'è ancora una cosa che non conosciamo ed è l'. Anche se Sony ha dichiarato che presto potremo dare uno sguardo anche a questa feature, gli occhi di falco di ResetEra hanno trovato undepositato dalla società che potrebbe mostrare un'anteprima della dashboard.Secondo le immagini del, la dahsboard avrà una barra in miniatura per i giochi in cui il titolo selezionato conterrà al suo interno un pannello con diverse icone. Come si legge nella descrizione di ResetEra "il primo pannello ha un menu rapido, che conterrebbe elementi comuni a tutti i giochi come configurazione del gruppo, monitoraggio del tempo di gioco, ...