Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il dolore cronico lombare (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - In Italia una persona su 4 soffre di dolore cronico lombare. Ebbene, dalla ricerca arriva una Nuova e rivoluzionaria terapia di stimolazione del midollo spinale Scs, definita multimodale e a due diversi segnali che lavorano su due differenti target cellulari, contro il dolore cronico. Ne dà notizia Medtronic. "Decenni di scienza di base hanno dimostrato che le cellule gliali sono un target cellulare importantissimo con un ruolo decisamente attivo nel dolore cronico. Ed è per questo che arriva in Italia, per tutti pazienti che combattono ogni giorno con il dolore cronico alla schiena, la terapia Dtm*Scs (Differential ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - In Italia una persona su 4 soffre di. Ebbene, dalla ricerca arriva unae rivoluzionariadidel midollo spinale Scs, definita multimodale e a due diversi segnali che lavorano su due differenti target cellulari, contro il. Ne dà notizia Medtronic. "Decenni di scienza di base hanno dimostrato che le cellule gliali sono un target cellulare importantissimo con un ruolo decisamente attivo nel. Ed è per questo che arriva in Italia, per tutti pazienti che combattono ogni giorno con ilalla schiena, laDtm*Scs (Differential ...

TV7Benevento : Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il dolore cronico lombare... - globalistIT : - nabu65 : RT @Adnkronos: Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il #dolorecronico lombare - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il #dolorecronico lombare - Adnkronos : Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il #dolorecronico lombare -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova terapia Nuova terapia di stimolazione midollare per combattere il dolore cronico lombare Adnkronos Covid19 in Italia, 1907 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.907 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1.585. Ci sono state 10 vittime, portando c ...

Coronavirus in Toscana: 99 nuovi casi (età media 44 anni) e 49 guarigioni

Sono 13.522 i casi dall'inizio della pandemia con 9.670 guarigioni e 1.152 decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 di cui 21 in terapia ...

Coronavirus, l’Europa pensa ad un nuovo lockdown?

Secondo Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, la situazione è molto grave. La preoccupazione è emersa nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui contagi di Covid-19 nel vecchio continen ...

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.907 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1.585. Ci sono state 10 vittime, portando c ...Sono 13.522 i casi dall'inizio della pandemia con 9.670 guarigioni e 1.152 decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 di cui 21 in terapia ...Secondo Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, la situazione è molto grave. La preoccupazione è emersa nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui contagi di Covid-19 nel vecchio continen ...