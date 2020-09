"Nessuno scandalo", il presidente Sassoli si confronta con tutti, "anche con Gunter Pauli e Grillo". E al prossimo convegno ci sarà Prodi (Di venerdì 18 settembre 2020) “Dov’è lo scandalo?”. Metti insieme un pomeriggio a Bruxelles (o meglio in teleconferenza che la capitale belga è chiusa per Covid) il presidente dell’Europarlamento David Sassoli, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Brillo e Gunter Pauli, l’imprenditore fiammingo teorico dell’economia circolare ma anche noto alle cronache per aver ipotizzato sui social lo scorso marzo la correlazione tra la diffusione del Covid-19 e quella delle antenne del 5G di Wuhan, è il polverone è garantito. Dicono i critici: come si fa a discutere di transizione ambientale, economica e sociale con un personaggio screditato dalle sue teorie non ortodosse dal punto di vista scientifico? Scaricato con eleganza anche dal mite ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) “Dov’è lo?”. Metti insieme un pomeriggio a Bruxelles (o meglio in teleconferenza che la capitale belga è chiusa per Covid) ildell’Europarlamento David, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Brillo e, l’imprenditore fiammingo teorico dell’economia circolare manoto alle cronache per aver ipotizzato sui social lo scorso marzo la correlazione tra la diffusione del Covid-19 e quella delle antenne del 5G di Wuhan, è il polverone è garantito. Dicono i critici: come si fa a discutere di transizione ambientale, economica e sociale con un personaggio screditato dalle sue teorie non ortodosse dal punto di vista scientifico? Scaricato con eleganzadal mite ...

