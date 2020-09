MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Quartararo davanti a tutti (Di venerdì 18 settembre 2020) Fabio Quartararo registra il giro più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il francese della Petronas ferma il cronometro sull’1’31″721 appena davanti al compagno di squadra, nonché vincitore della scorsa gara, Franco Morbidelli. Terzo Pol Espargaro mentre Andrea Dovizioso ferma la sua Ducati in settima posizione. Decimo Francesco Bagnaia, più distante Valentino Rossi con il diciassettesimo tempo della mattinata. classifica tempi – prove libere 1 GRAN PREMIO Emilia Romagna (MotoGP) Quartararo 1:31.721 Morbidelli +0.090 P.Espargaro +0.140 Mir ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Fabioregistra il giro più veloce nelle1 del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini. Il francese della Petronas ferma il cronometro sull’1’31″721 appenaal compagno di squadra, nonché vincitore della scorsa gara, Franco Morbidelli. Terzo Pol Espargaro mentre Andrea Dovizioso ferma la sua Ducati in settima posizione. Decimo Francesco Bagnaia, più distante Valentino Rossi con il diciassettesimo tempo della mattinata.1 GRAN PREMIO1:31.721 Morbidelli +0.090 P.Espargaro +0.140 Mir ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 vale telefona a @FrankyMorbido12: 'Fa' presto, inizia la conferenza'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 ci crede: 'La vetta del Mondiale è molto vicina, voglio il podio a Misano' #EmiliaRomagnaGP… - LucianoQuaranta : RT @MotoGP: Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misano World Circ… - FormulaPassion : @sepangracing domina le #FP1 a #Misano. #Dovizioso in Top-10, #Rossi indietro e al lavoro sul set-up #MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Emilia MotoGP, orari e dove vedere il GP dell'Emilia Romagna 2020 a Misano Sky Sport GP Emilia Romagna 2020, risultati PL1

Dominio Yamaha Petronas nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Nella prima mattinata del weekend di Misano, Fabio Quartararo ha preceduto di soli 90 millesimi il ...

Dovizioso: "Felice del primato ma dobbiamo progredire"

18/09/2020 - "Questo è un campionato folle, ci sono tanti alti e bassi da parte di tutti. Ecco perché siamo tutti molto vicini, sono felice di trovarmi in questa posizione a questo punto del campionat ...

MotoGP, i numeri del GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini

76 punti in 6 gare non fanno una media da quarto posto, ma Andrea Dovizioso è comunque in testa al Mondiale con 6 punti di vantaggio su Quartararo, 12 su Miller, 16 su Mir e 18 su Rossi e Vinales ...

Dominio Yamaha Petronas nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Nella prima mattinata del weekend di Misano, Fabio Quartararo ha preceduto di soli 90 millesimi il ...18/09/2020 - "Questo è un campionato folle, ci sono tanti alti e bassi da parte di tutti. Ecco perché siamo tutti molto vicini, sono felice di trovarmi in questa posizione a questo punto del campionat ...76 punti in 6 gare non fanno una media da quarto posto, ma Andrea Dovizioso è comunque in testa al Mondiale con 6 punti di vantaggio su Quartararo, 12 su Miller, 16 su Mir e 18 su Rossi e Vinales ...