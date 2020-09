Mario Balotelli sbrocca su Twitter durante il GF Vip | “Arrivo con le sciabole!”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 18 settembre 2020)ed i post deliranti suil Grande Fratello Vip stanno mandando in visibilio gli utenti social. Il calciatore sta dando vita ad un vero e proprio show con commenti visionari ai quali i tifosi stranieri non riescono a dare un senso con risposte altrettanto fuori luogo. Già nelle passate ore... L'articolosuil GF Vip: “Arrivo con le sciabole!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.