Maltrattamento e uccisione della cagnolina Chicca, slitta l’udienza d’appello (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Doveva tenersi stamattina la prima udienza presso l’aula della Corte d’Assise d’Appello di Salerno contro Antonio Fuoco, già condannato ad un anno e nove mesi di reclusione per Maltrattamento ed uccisione della cagnolina Chicca. La condanna a ventuno mesi, anche più dei sedici chiesti dal pubblico ministero, rappresentò un verdetto esemplare, con pochi precedenti in materia. Ma l’udienza di oggi, causa assenza di Fuoco, attualmente detenuto per altri motivi, è stata rinviata al 20 ottobre 2020 alle ore 11.30, con traduzione dell’imputato dal carcere. Come stamattina, anche il prossimo 20 ottobre gli animalisti del territorio daranno luogo ad un sit-in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Doveva tenersi stamattina la prima udienza presso l’aulaCorte d’Assise d’Appello di Salerno contro Antonio Fuoco, già condannato ad un anno e nove mesi di reclusione pered. La condanna a ventuno mesi, anche più dei sedici chiesti dal pubblico ministero, rappresentò un verdetto esemplare, con pochi precedenti in materia. Ma l’udienza di oggi, causa assenza di Fuoco, attualmente detenuto per altri motivi, è stata rinviata al 20 ottobre 2020 alle ore 11.30, con traduzione dell’imputato dal carcere. Come stamattina, anche il prossimo 20 ottobre gli animalisti del territorio daranno luogo ad un sit-in ...

Frances47226166 : RT @Bernini_P: #CUCCIOLO LANCIATO DAL 7º PIANO: CARCERE PER CHI UCCIDE GLI ANIMALI! Ho deciso di sporgere denuncia come Presidente di @DPA… - CalvaresiRomina : RT @movianimalista: ci sarebbero pene più severe per il maltrattamento e l’uccisione di animali, sarebbero diventati “delitti” in senso tec… - annarigel : RT @movianimalista: ci sarebbero pene più severe per il maltrattamento e l’uccisione di animali, sarebbero diventati “delitti” in senso tec… - Martina67540144 : RT @leidaa_onlus: ci sarebbero pene più severe per maltrattamento e l’uccisione di animali, sarebbero “delitti” in senso tecnico le condott… - DanielaNocenti1 : RT @leidaa_onlus: ci sarebbero pene più severe per maltrattamento e l’uccisione di animali, sarebbero “delitti” in senso tecnico le condott… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamento uccisione Maltrattamento e uccisione della cagnolina Chicca, slitta l'udienza d'appello anteprima24.it Reati contro gli animali: nel 2019 diminuiti uccisioni e abbandoni

MANTOVA. Trentacinque procedimenti e sei indagati per uccisione di animali; 49 inchieste avviate con 14 indagati per maltrattamento; quattro procedimenti con altrettanti indagati per abbandono o deten ...

In un anno trenta casi di reati contro gli animali nel Lodigiano e nel Sudmilano

La Procura di Lodi nel 2019 ha indagato su 13 procedimenti con 3 indagati per uccisione di animali; 10 procedimenti e 6 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento a carico di ignoti per uc ...

Uccisione di don Roberto

Tunisino, 53 anni, senza permesso di soggiorno dal 2014. Il sacerdote aggredito mentre stava preparando il servizio delle prime colazioni ai senzatetto La Panda grigia con il necessario per servire le ...

MANTOVA. Trentacinque procedimenti e sei indagati per uccisione di animali; 49 inchieste avviate con 14 indagati per maltrattamento; quattro procedimenti con altrettanti indagati per abbandono o deten ...La Procura di Lodi nel 2019 ha indagato su 13 procedimenti con 3 indagati per uccisione di animali; 10 procedimenti e 6 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento a carico di ignoti per uc ...Tunisino, 53 anni, senza permesso di soggiorno dal 2014. Il sacerdote aggredito mentre stava preparando il servizio delle prime colazioni ai senzatetto La Panda grigia con il necessario per servire le ...