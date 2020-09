L' ipoteca | la garanzia che privilegia il credito e segue l' immobile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Se seire di una somma di danaro, l'ti consente di garantirti il pagamento di ciò che ti spetta. A volte, infatti, il debitore non paga alla scadenza stabilita e rimane inadempiente. In questi casi, per ottenere le somme che ti sono dovute, potresti essere costretto a promuovere un'azione esecutiva nei suoi confronti per espropriare i suoi beni. Questi, però, potrebbero non essere sufficienti per soddisfare il tuo, soprattutto se il debitore ha contratto numerosi debiti rimasti insoluti. In questi casi, infatti, ti troveresti a “competere” con gli altriri, correndo il rischio che altri siano pagati prima di te, lasciando il tuoinsoddisfatto. Quando il debitore è proprietario di uno o più beni immobili, questi possono essere ...