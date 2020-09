Israele, nuovo lockdown tra proteste e critiche a Netanyahu (Di venerdì 18 settembre 2020) L’inizio ieri alle 14 del secondo lockdown anti-coronavirus in Israele ha anticipato di qualche ora il Capodanno ebraico. Durerà, o meglio, dovrebbe durare tre settimane nel tentativo di abbassare la curva dei contagi. L’incertezza però regna sovrana. Troppe le voci contrarie al provvedimento annunciato dal governo. Già circolano indiscrezioni sulla possibilità che il provvedimento venga allentato dopo il Kippur, comunque prima della festa dei Tabernacoli (Succot), a causa delle pressioni dei religiosi ortodossi che accusano il premier Netanyahu, il commissario … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 settembre 2020) L’inizio ieri alle 14 del secondoanti-coronavirus inha anticipato di qualche ora il Capodanno ebraico. Durerà, o meglio, dovrebbe durare tre settimane nel tentativo di abbassare la curva dei contagi. L’incertezza però regna sovrana. Troppe le voci contrarie al provvedimento annunciato dal governo. Già circolano indiscrezioni sulla possibilità che il provvedimento venga allentato dopo il Kippur, comunque prima della festa dei Tabernacoli (Succot), a causa delle pressioni dei religiosi ortodossi che accusano il premier, il commissario … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

berlusconi : Per il capodanno ebraico voglio rivolgere a tutto il popolo di Israele i miei auguri per il nuovo anno, con la sper… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, possibile nuovo #lockdown nel #RegnoUnito. 'E' l'ultima linea di difesa se necessario'. E #Israele 'r… - fanpage : Israele, oltre 5000 nuovi casi: oggi scatta il nuovo lockdown nazionale - ParisiSonia : RT @berlusconi: Per il capodanno ebraico voglio rivolgere a tutto il popolo di Israele i miei auguri per il nuovo anno, con la speranza che… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, possibile nuovo #lockdown nel #RegnoUnito. 'E' l'ultima linea di difesa se necessario'. E #Israele 'richiud… -