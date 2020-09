Intervento al sottopasso di Colognola La strada riapre 24 ore dopo

(Di venerdì 18 settembre 2020) È stato chiuso per 24 ore ilferroviario in direzione di, a Bergamo: la riapertura venerdì 18 settembre alle 19.20.

L'Eco di Bergamo

Un automobilista è entrato con l'auto nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Campo di Marte a Firenze, scambiandolo per l'ingresso di un parcheggio sotterraneo (di cui però lo scalo fer ...Lo stop interessa solo la corsia in direzione di Colognola, quella verso il centro resta aperta. Nella serata di giovedì 17 settembre erano caduti calcinacci. Nella mattinata di venerdì 18 settembre, ...Prosegue il piano degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade di Grosseto promosso dall’ufficio Lavori pubblici. I lavori di manutenzione della pavimentazione stradale interessano l ...