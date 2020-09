Il nuovo Garante: «La privacy non è una prerogativa dei ricchi» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il professor Pasquale Stanzione, neo Garante per la protezione dei dati personali, spiega che ha intenzione di promuovere una nuova cultura della privacy, «straordinaria "costellazione di diritti"». «La privacy permea la vita quotidiana di tutti, non solo delle persone note al pubblico o di quelle comuni, quanto soprattutto persone meno protette, cui dedicheremo massima attenzione». Il neo Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, uno dei massimi studiosi italiani di diritto privato, è chiamato a entrare nel merito di delicate questioni che spaziano dalla riservatezza sui dati personali e sensibili, alla libertà dell'informazione e della comunicazione. Senza dimenticare l'accesso all'universo telematico e il riconoscimento dei nuovissimi diritti che ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 settembre 2020) Il professor Pasquale Stanzione, neoper la protezione dei dati personali, spiega che ha intenzione di promuovere una nuova cultura della, «straordinaria "costellazione di diritti"». «Lapermea la vita quotidiana di tutti, non solo delle persone note al pubblico o di quelle comuni, quanto soprattutto persone meno protette, cui dedicheremo massima attenzione». Il neoper la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, uno dei massimi studiosi italiani di diritto privato, è chiamato a entrare nel merito di delicate questioni che spaziano dalla riservatezza sui dati personali e sensibili, alla libertà dell'informazione e della comunicazione. Senza dimenticare l'accesso all'universo telematico e il riconoscimento dei nuovissimi diritti che ...

